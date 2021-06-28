В Сочи из-за мешка мусора произошла авария на насосной станции

В Сочи 28 июня произошла авария на насосно-канализационной станции из-за мешка со строительным мусором

Об аварии в Сочи 28 июня на насосно-канализационной станции в микрорайоне Мацеста сообщили в телеграм-канале «Типичный Сочи».

Первый заместитель директора МУП «Водоканал» Сочи Роман Антоненко рассказал, что аварийная остановка канализации произошла из-за мешка со строительным мусором, который попал в распределительный канал.

Для устранения аварии специальной техникой раскачали канализационные колодцы и отключили подачу центрального водоснабжения для уменьшения количества стоков. На данный момент авария полностью устранена.