В Сочи из-за мешка мусора произошла авария на насосной станции
В Сочи 28 июня произошла авария на насосно-канализационной станции из-за мешка со строительным мусором
Об аварии в Сочи 28 июня на насосно-канализационной станции в микрорайоне Мацеста сообщили в телеграм-канале «Типичный Сочи».
Первый заместитель директора МУП «Водоканал» Сочи Роман Антоненко рассказал, что аварийная остановка канализации произошла из-за мешка со строительным мусором, который попал в распределительный канал.
Для устранения аварии специальной техникой раскачали канализационные колодцы и отключили подачу центрального водоснабжения для уменьшения количества стоков. На данный момент авария полностью устранена.
По факту случившегося начали проверку в прокуратуре Сочи. Место происшествия осмотрели совместно с сотрудниками Черноморо-Азовского Морского Управления Росприроднадзора. Возбудили административное расследование, сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре на улице Южной из-за прорыва канализации обвалился асфальт на проезжей части.