Жители Динского района сообщили о массовой гибели рыбы

Краснодарский край

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Вечером 27 июня житель Динского района заснял на видео большое количество мертвой рыбы в станичной реке

Массовую гибель щуки в станице Динской в районе улицы Кочетинской заснял местный житель. Погибла не только крупная рыба, но и мальки, говорит автор видео. Кадры опубликовали 28 июня в телеграм-канале газеты «РВС».

Жители станицы сообщили, что перед этим в реке резко упал уровень воды. По предположениям, кто-то перекрыл течение.

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Кроме того, в комментариях под видео в инстаграме пишут, что от воды пахнет канализацией и присутствует резкий запах сероводорода. Также отмечают, что на прошлой неделе в реке обнаружили массовую гибель карасей и лещей.

В Росприроднадзоре порталу Юга.ру не смогли прокомментировать ситуацию. Связаться с администрацией Динского района журналисту не удалось.

Динской район Происшествия Рыболовство

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Жители Динского района сообщили о массовой гибели рыбы
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