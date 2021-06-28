Жители Динского района сообщили о массовой гибели рыбы
Вечером 27 июня житель Динского района заснял на видео большое количество мертвой рыбы в станичной реке
Массовую гибель щуки в станице Динской в районе улицы Кочетинской заснял местный житель. Погибла не только крупная рыба, но и мальки, говорит автор видео. Кадры опубликовали 28 июня в телеграм-канале газеты «РВС».
Жители станицы сообщили, что перед этим в реке резко упал уровень воды. По предположениям, кто-то перекрыл течение.
Кроме того, в комментариях под видео в инстаграме пишут, что от воды пахнет канализацией и присутствует резкий запах сероводорода. Также отмечают, что на прошлой неделе в реке обнаружили массовую гибель карасей и лещей.
В Росприроднадзоре порталу Юга.ру не смогли прокомментировать ситуацию. Связаться с администрацией Динского района журналисту не удалось.