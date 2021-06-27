В Белореченском районе после сильного ливня подтопило 150 дворов

Краснодарский край

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В поселке Южном Белореченского района 26 июня вечером из-за дождей и просадки грунта подтопило 150 дворов и 10 домов

В поселке Южном Белореченского района из-за сильного ливня и просадки грунта произошел подъем уровня воды в реке Чибрик. В результате подтопило 150 дворов, еще в 10 домов зашла вода.

«Для оценки последствий применяется беспилотная авиация МЧС России. Дополнительно на место направлены пожарные насосные станции Главного Управления и мотопомпы аварийно-спасательных служб Краснодарского края для откачки воды, а также направлены силы и средства Кубань-СПАС», — сообщили 26 июня в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

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Объекты жизнедеятельности, электро- и газоснабжения не нарушены и работают в штатном режиме. В ликвидации последствий подтопления задействовано 156 человек, 39 единиц техники. Вода идет на спад, проводятся работы по расчистке русла реки.

В поселке ввели режим ЧС. Ситуация находится на особом контроле ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Белореченский район МЧС Наводнения Погода Стихийные бедствия

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