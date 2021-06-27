В Белореченском районе после сильного ливня подтопило 150 дворов

В поселке Южном Белореченского района 26 июня вечером из-за дождей и просадки грунта подтопило 150 дворов и 10 домов

В поселке Южном Белореченского района из-за сильного ливня и просадки грунта произошел подъем уровня воды в реке Чибрик. В результате подтопило 150 дворов, еще в 10 домов зашла вода.

«Для оценки последствий применяется беспилотная авиация МЧС России. Дополнительно на место направлены пожарные насосные станции Главного Управления и мотопомпы аварийно-спасательных служб Краснодарского края для откачки воды, а также направлены силы и средства Кубань-СПАС», — сообщили 26 июня в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.