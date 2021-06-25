Власти Краснодара объяснили, как будет устроен магистральный троллейбусный маршрут

В мэрии Краснодара 24 июня сообщили, что 96% маршрута троллейбуса № 6 будет проходить по выделенным полосам

Напомним, в Краснодаре планируют ввести выделенные полосы общественного транспорта еще на четырех участках: по улицам Атарбекова, Тургенева и Северной. Также в городе хотят запустить магистральный троллейбусный маршрут № 6. Это значит, что троллейбусы между центром и ФМР будут двигаться исключительно по выделенкам.

Как рассказали 24 июня в пресс-службе мэрии Краснодара, при появлении новых выделенных полос на Тургенева и Атарбекова, 96% маршрута троллейбуса будет проходить по полосам «А» (выделенкам).

Это позволит урегулировать расписание движения, увеличить скорость троллейбусов до 14 км/ч, выпускать на линию на одну единицу меньше (сохранив прежний интервал движения) и сократить с 90 до 75 минут время оборотного рейса (от конечной остановки до другой конечной остановки и обратно).

Сейчас троллейбус № 6 «Бальнеолечебница — ж/д вокзал Краснодар-1» на протяжении прямого и обратного маршрута курсирует по следующим выделенным полосам: по улице Северной — от Тургенева до Октябрьской (в обоих направлениях);

по улице Октябрьской — от Северной до Мира (в направлении движения к Мира);

по улице Октябрьской — от Мира до Калинина (при движении к Северной);

по улице Мира — от Октябрьской до ж/д вокзала Краснодар-1 (конечная).