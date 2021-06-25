Власти Краснодара объяснили, как будет устроен магистральный троллейбусный маршрут
В мэрии Краснодара 24 июня сообщили, что 96% маршрута троллейбуса № 6 будет проходить по выделенным полосам
Напомним, в Краснодаре планируют ввести выделенные полосы общественного транспорта еще на четырех участках: по улицам Атарбекова, Тургенева и Северной. Также в городе хотят запустить магистральный троллейбусный маршрут № 6. Это значит, что троллейбусы между центром и ФМР будут двигаться исключительно по выделенкам.
Как рассказали 24 июня в пресс-службе мэрии Краснодара, при появлении новых выделенных полос на Тургенева и Атарбекова, 96% маршрута троллейбуса будет проходить по полосам «А» (выделенкам).
Это позволит урегулировать расписание движения, увеличить скорость троллейбусов до 14 км/ч, выпускать на линию на одну единицу меньше (сохранив прежний интервал движения) и сократить с 90 до 75 минут время оборотного рейса (от конечной остановки до другой конечной остановки и обратно).
Сейчас троллейбус № 6 «Бальнеолечебница — ж/д вокзал Краснодар-1» на протяжении прямого и обратного маршрута курсирует по следующим выделенным полосам:
- по улице Северной — от Тургенева до Октябрьской (в обоих направлениях);
- по улице Октябрьской — от Северной до Мира (в направлении движения к Мира);
- по улице Октябрьской — от Мира до Калинина (при движении к Северной);
- по улице Мира — от Октябрьской до ж/д вокзала Краснодар-1 (конечная).
При организации дополнительных полос «А», при оборотном рейсе троллейбус будет всего трижды проезжать по участкам без выделенок. Это порядка 660 метров, в то время как общая протяженность маршрута в обе стороны — 16,8 км.