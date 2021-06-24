В Краснодаре привязали к забору бездомного, который избил мужчину

24 июня в полиции Краснодара рассказали подробности конфликта на Кубанской Набережной, где мужчину привязали к забору

Накануне телеграм-канал «Телетайп Краснодара» опубликовал видео с последствиями драки на Кубанской Набережной: одного мужчину привязали к забору, а второй — лежит в крови на асфальте. По словам очевидцев, нападавший повалил прохожего и прыгал ногами по его голове.

Портал Юга.ру 24 июня обратился за комментарием в пресс-службу УМВД по Краснодару. Там рассказали, что 37-летний мужчина без определенного места жительства поругался с двумя девушками. Проходивший мимо мужчина вступился за них. Завязалась драка.