В центре Анапы произошла драка с поножовщиной
Участников драки в центре Анапы днем 12 июня задержали в Новороссийске
Про драку на перекрестке улиц Крымской и Первомайской сообщил телеграм-канал «Типичная Анапа». Как рассказал очевидец, сначала один парень бросался с ножом на людей, потом случился «жесткий замес» между ним и его знакомыми и группой мужчин в белых рубашках.
По словам свидетелей конфликта, одного человека увезли в реанимацию.
Портал Юга.ру запросил комментарий в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю. Там рассказали, что в дежурную часть Анапы поступило сообщение о конфликте, на вызов отправились полицейские и скорая.
В городскую больницу с ушибами, сотрясением головного мозга и царапиной в височной области доставили двух пострадавших. Их жизни ничего не угрожает.
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