В центре Анапы произошла драка с поножовщиной

Про драку на перекрестке улиц Крымской и Первомайской сообщил телеграм-канал «Типичная Анапа». Как рассказал очевидец, сначала один парень бросался с ножом на людей, потом случился «жесткий замес» между ним и его знакомыми и группой мужчин в белых рубашках.

По словам свидетелей конфликта, одного человека увезли в реанимацию.