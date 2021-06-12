В центре Анапы произошла драка с поножовщиной

Краснодарский край

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Участников драки в центре Анапы днем 12 июня задержали в Новороссийске

Про драку на перекрестке улиц Крымской и Первомайской сообщил телеграм-канал «Типичная Анапа». Как рассказал очевидец, сначала один парень бросался с ножом на людей, потом случился «жесткий замес» между ним и его знакомыми и группой мужчин в белых рубашках.

По словам свидетелей конфликта, одного человека увезли в реанимацию.

Портал Юга.ру запросил комментарий в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю. Там рассказали, что в дежурную часть Анапы поступило сообщение о конфликте, на вызов отправились полицейские и скорая.

В городскую больницу с ушибами, сотрясением головного мозга и царапиной в височной области доставили двух пострадавших. Их жизни ничего не угрожает.

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Участников драки по ориентировке задержали сотрудники УМВД Новороссийска в поселке Горном. Конфликт произошел на почве личных неприязненных отношений, полиция проводит проверку, после чего будет принято процессуальное решение.

Анапа Драки Новороссийск Полиция

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