В Армавире обнаружили тело полицейского в автомобиле
23 июня в Армавире нашли тело участкового полицейского
Тело полицейского обнаружили в салоне собственного автомобиля утром 23 июня на улице Песчаной 40/2 в Армавире. Портал 93.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что это не было убийством.
Покончившим с собой полицейским может быть 46-летний старший участковый уполномоченный полиции, ему было 46 лет, сообщают на странице «ЧП | Армавир».
В пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю Юга.ру сообщили, что проводится проверка, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.
Напомним, в 2019 году полицейский покончил с собой во время дежурства в главном следственном управлении МВД в Краснодаре.
21 июня, 14:56 ПартнерскийГеморрой, анальный секс, рак прямой кишки
6 вопросов проктологу, которые вы стеснялись задать