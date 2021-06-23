В Армавире обнаружили тело полицейского в автомобиле

Краснодарский край

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23 июня в Армавире нашли тело участкового полицейского

Тело полицейского обнаружили в салоне собственного автомобиля утром 23 июня на улице Песчаной 40/2 в Армавире. Портал 93.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что это не было убийством.

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В пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю Юга.ру сообщили, что проводится проверка, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.

Напомним, в 2019 году полицейский покончил с собой во время дежурства в главном следственном управлении МВД в Краснодаре.

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