В Армавире обнаружили тело полицейского в автомобиле

Тело полицейского обнаружили в салоне собственного автомобиля утром 23 июня на улице Песчаной 40/2 в Армавире. Портал 93.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что это не было убийством.

Покончившим с собой полицейским может быть 46-летний старший участковый уполномоченный полиции, ему было 46 лет, сообщают на странице «ЧП | Армавир».

В пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю Юга.ру сообщили, что проводится проверка, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.