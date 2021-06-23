На Кубани арестовали экс-замначальника угрозыска Новокубанского района

22 июня СК сообщил, что против полицейского из Новокубанского района возбудили уголовное дело о мошенничестве

По данным следствия, 40-летний замначальника отдела уголовного розыска ОМВД России по Новокубанскому району знал о расследовании дела против жителя Армавира, которого подозревали в краже. В мае 2021 года полицейский предложил армавирцу за 500 тыс. рублей договориться о наказании, не связанном с лишением свободы.

Об этом стало известно сотрудникам полиции. Днем 1 июня знакомый полицейского встретился с армавирцем и получил от него деньги. Дальнейшие действия пресекли сотрудники ФСБ.

Против полицейского возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 156 УК РФ (Покушение на мошенничество в особо крупном размере с использованием служебного положения). Сейчас он находится под стражей, устанавливаются все обстоятельства преступления, сообщили 22 июня в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

После служебной проверки сотрудника полиции уволили, уточнили в пресс-службе ГУ МВД по краю.