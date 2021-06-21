В Сочи похитили 11 участков земли стоимостью свыше 46 млн рублей
В краевой прокуратуре 21 июня сообщили, что в Сочи похитили свыше 2 га земли
Как выяснили в прокуратуре, для регистрации прав на 11 земельных участков были предоставлены подложные документы. В результате из состава земель муниципалитета выбыли в общей сложности 2,26 га территорий. Их стоимость — свыше 46 млн рублей.
По факту мошенничества в особо крупном размере 18 июня возбуждено уголовное дело (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Обстоятельства преступления устанавливаются. Инициирован возврат земель муниципалитету, сообщили 21 июня в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
Ранее Юга.ру писали о подобном случае в Сочи. В 2019 году четырех жители города-курорта осудили за хищение земель санатория МВД, а их сообщника объявили в розыск.