В Сочи четырех человек осудили за хищение земель санатория МВД, их сообщника объявили в розыск
В Сочи в октябре вынесли приговор четырем местным жителям, которых обвиняли в мошенничестве с землями санатория МВД
Центральный районный суд Сочи установил, что пятеро сообщников решили завладеть частью земельного участка, принадлежащего санаторию «Салют» МВД России. Они предоставили в регистрационные органы поддельные документы и оформили в собственность земельный участок площадью более 1,7 тыс. кв. метров. Ущерб составил 11,6 млн рублей.
Суд признал злоумышленников виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере). Их приговорили к срокам от трех до пяти лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Для двоих подсудимых срок условный.
Уголовное дело в отношении пятого участника преступления выделили в отдельное производство. Он, находясь под подпиской о невыезде, не явился на судебное заседание. Его объявили в розыск, сообщили 15 октября в пресс-службе Краснодарского краевого суда.
Как писали Юга.ру, в июне стало известно, что пятеро жителей Сочи присвоили участок санатория МВД и продали его. На имущество обвиняемых, в том числе на вертолет и дорогие автомобили, наложили арест.
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