В лобовом ДТП в Адыгее погибли четыре человека
В ДТП в Гиагинском районе 20 июня погибли четыре человека и еще три пострадали
Авария случилась 20 июня около 12:40 в районе станицы Гиагинской. По данным следственно-оперативной группы, произошло лобовое столкновение ВАЗ-2114 и Volkswagen Jetta. В автомобилях находились семь человек.
От полученных травм на месте скончались 60-летний водитель иномарки и двое пассажиров другой машины, в возрасте 21 года и 43 лет. Позднее в больнице скончалась 50-летняя женщина. За жизни еще троих пострадавших врачи продолжают бороться.
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На месте несколько часов работала усиленная следственно-оперативная группа, побывал глава Адыгеи Мурат Кумпилов и министр внутренних дел республики Иван Бахилов.
Движение на участке дороги восстановлено. Безопасность обеспечивается нарядами дорожно-патрульной службы. Полицией региона устанавливаются все обстоятельства ДТП, а также его возможные свидетели и очевидцы, сообщили 20 июня в пресс-центре МВД по Республике Адыгея.
Как писали Юга.ру, накануне в аварии под Новороссийском пострадали шесть человек. Как сообщили очевидцы ДТП, произошло лобовое столкновение в результате выезда автомобиля на встречную полосу.