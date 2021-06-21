В лобовом ДТП в Адыгее погибли четыре человека

В ДТП в Гиагинском районе 20 июня погибли четыре человека и еще три пострадали

Авария случилась 20 июня около 12:40 в районе станицы Гиагинской. По данным следственно-оперативной группы, произошло лобовое столкновение ВАЗ-2114 и Volkswagen Jetta. В автомобилях находились семь человек.

От полученных травм на месте скончались 60-летний водитель иномарки и двое пассажиров другой машины, в возрасте 21 года и 43 лет. Позднее в больнице скончалась 50-летняя женщина. За жизни еще троих пострадавших врачи продолжают бороться.