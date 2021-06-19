В Краснодаре из-за загоревшейся фритюрницы в «Красной Площади» эвакуировали 70 человек

Краснодарский край

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В Краснодаре 19 июня начался пожар в торговом центре «Красная Площадь»

О возгорании в торговом центре «Красная Площадь» 19 июня сообщили очевидцы в пабликах Краснодара.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщили, что пожар начался около 10:40. На место происшествия направили 35 человек подразделения Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона и 12 единиц техники.

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Площадь возгорания составила 2 квадратных метра. Огонь потушили до приезда спасателей. Позже выяснилось, что горела фритюрница. В результате пожара произошло задымление на втором этаже торгового центра. Эвакуировали 70 человек. Пострадавших нет.

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