В Краснодаре произошел пожар в бывшем ресторане «Бургас»

Сообщение о возгорании в здании на улице Ставропольской поступило спасателям в 20:03. Через 7 минут пожарные установили, что горит здание на площади 20 кв. метров. Огонь полностью потушили в 20:40, никто не пострадал. На месте работали 19 человек и 5 машин, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Отметим, что в сгоревшем здании раньше находился ресторан «Бургас».

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