В Краснодаре произошел пожар в бывшем ресторане «Бургас»

Краснодарский край

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В Краснодаре вечером 16 февраля загорелось здание ресторана

Сообщение о возгорании в здании на улице Ставропольской поступило спасателям в 20:03. Через 7 минут пожарные установили, что горит здание на площади 20 кв. метров. Огонь полностью потушили в 20:40, никто не пострадал. На месте работали 19 человек и 5 машин, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Отметим, что в сгоревшем здании раньше находился ресторан «Бургас».

Как писали Юга.ру, в Сочи ночью 14 февраля произошел крупный пожар в ТЦ «Мзымта» и ТК «Кипарис».

Краснодар МЧС Пожары

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В Краснодаре произошел пожар в бывшем ресторане «Бургас»
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