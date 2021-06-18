В Олимпийском парке Сочи сгорел склад с самокатами

На территории Олимпийского парка Сочи 18 июня загорелся склад электропроката. Об этом написали в телеграм-канале «Типичный Сочи» .

На место выехали спасатели. Они обнаружили, что горит здание на площади 30 кв. метров. В ликвидации участвовало 6 человек и 2 единицы техники. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю, огонь потушили в 20:16, на месте не обнаружили пострадавших.

Отметим, что накануне в администрации курорта рассказали, что на Медальной площади сочинского Олимпийского парка с 18 июня по 15 августа состоится «Парад фейерверков».