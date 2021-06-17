В Олимпийском парке Сочи состоится «Парад фейерверков»
В сочинском Олимпийском парке с 18 июня начнется «Парад фейерверков»
На Медальной площади сочинского Олимпийского парка с 18 июня по 15 августа жители и гости курорта увидят последние достижения в области пиротехнического искусства.
На протяжении фестиваля будут выступать лучшие пиротехнические команды страны — победители крупнейших российских и международных фестивалей фейерверков. Они покажут спектакли с продуманным сюжетом, драматургией. В основе каждого шоу будет лежать своя концепция.
Гостям парада продемонстрируют не только фейерверки, но и различные пиротехнические фигуры: огненные колеса, фонтаны, водопады и «живой» огонь высотой до 10 метров.
Парад фейерверков будет начинаться в 21:00. В дни выступления пиротехников будет проходить шоу свето-музыкального фонтана Олимпийского парка, сообщили в пресс-службе администрации Сочи.
Напомним, сейчас на курорте можно увидеть цветение полезных каллистемонов, апельсинов, калины, яблонь и снежноцвета, а также там распустились цветы глицинии, которую посадили 129 лет назад. Кроме того, в Сочи открыл свой первый летний сезон термально-развлекательный комплекс SunShine Park.