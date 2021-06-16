Адыгее выделили почти 3 млн рублей на мониторинг лесных пожаров

16 июня стало известно, что Правительство РФ выделит дополнительные средства на мониторинг пожаров в лесах Адыгеи

В 2020 году из федерального бюджета Адыгее выделили почти 6 млн рублей на обновление парка лесопожарной спецтехники и оборудования. В 2021 году на эти цели выделили почти 4 млн рублей.

16 июня депутат Госдумы РФ от Республики Адыгея Владислав Резник сообщил, что при распределении для регионов дополнительных средств на мониторинг лестных пожаров Адыгее дополнительно выделили почти 3 млн. рублей.