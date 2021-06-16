Адыгее выделили почти 3 млн рублей на мониторинг лесных пожаров

Адыгея

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16 июня стало известно, что Правительство РФ выделит дополнительные средства на мониторинг пожаров в лесах Адыгеи

В 2020 году из федерального бюджета Адыгее выделили почти 6 млн рублей на обновление парка лесопожарной спецтехники и оборудования. В 2021 году на эти цели выделили почти 4 млн рублей.

16 июня депутат Госдумы РФ от Республики Адыгея Владислав Резник сообщил, что при распределении для регионов дополнительных средств на мониторинг лестных пожаров Адыгее дополнительно выделили почти 3 млн. рублей.

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Глава Адыгеи Мурат Кумпилов отметил, что в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» в республике многое удаётся для сохранения уникального природного наследия.

«Мы уделяем большое внимание и предотвращению лесных пожаров. Этот вопрос особенно актуален в преддверии пожароопасного сезона. Выделенные Адыгее дополнительные федеральные средства будут направлены на патрулирование лесов и мониторинг ситуации, связанной с пожарной опасностью», — сказал он.

Ранее Юга.ру писали, что в Адыгее к 2023 году собираются обеспечить полное противопожарное прикрытие региона. С 2020 по 2023 годы в республике создадут шесть новых подразделений субъектовой или муниципальной пожарной охраны в Тахтамукайском, Красногвардейском, Кошехабльском и Майкопском районах.  

Лесное хозяйство Мурат Кумпилов Пожароопасность Пожары

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