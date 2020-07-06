В Адыгее закупили технику для борьбы с лесными пожарами

Адыгея

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В Адыгее в июле укрепили материально-техническую базу подведомственных организаций управления лесами республики

Адыгейской лесопожарной охране и лесничествам в этом году поступило шесть единиц лесопожарного оборудования и три единицы техники: лесопосадочная машина, автомобиль «Газель» и экскаватор-погрузчик. На это потратили свыше 6,2 млн рублей. В 2019 году в Адыгее приобрели 17 машин, в том числе тяжелую технику и автомобили повышенной проходимости.

«Такое существенное финансирование на обновление автопарка лесная отрасль получила впервые за долгие годы благодаря поддержке федерального центра, руководства республики. Всего с 2012 года закуплено 32 единицы техники и оборудования на 37,5 млн рублей», — сообщили в пресс-службе главы Адыгеи.

Накануне руководитель республики Мурат Кумпилов проверил готовность лесничеств и лесопожарной охраны к работе в наступивший пожароопасный период и указал на необходимость эффективного использования техники для выполнения задач по сохранению природного богатства региона.

«Данная работа находится на постоянном контроле полномочного представителя президента РФ в ЮФО Владимира Устинова. В регионе мы предпринимаем системные меры: это и взаимодействие с МЧС по прикрытию пожароопасных направлений, и использование возможностей национальных проектов для снабжения необходимой спецтехникой нашей лесопожарной охраны», — подчеркнул Кумпилов.

В республике площадь лесов, в том числе заповедника, составляет более 337 тыс. га — это свыше 40% территории региона.

Мурат Кумпилов МЧС Пожароопасность

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