В Адыгее закупили технику для борьбы с лесными пожарами

Адыгейской лесопожарной охране и лесничествам в этом году поступило шесть единиц лесопожарного оборудования и три единицы техники: лесопосадочная машина, автомобиль «Газель» и экскаватор-погрузчик. На это потратили свыше 6,2 млн рублей. В 2019 году в Адыгее приобрели 17 машин, в том числе тяжелую технику и автомобили повышенной проходимости.

«Такое существенное финансирование на обновление автопарка лесная отрасль получила впервые за долгие годы благодаря поддержке федерального центра, руководства республики. Всего с 2012 года закуплено 32 единицы техники и оборудования на 37,5 млн рублей», — сообщили в пресс-службе главы Адыгеи.