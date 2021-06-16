Краснодарский артист PLC заболел коронавирусом

16 июня артист PLC сообщил в своих социальных сетях о том, что заболел коронавирусом

Объявление о том, что краснодарский хип-хоп-музыкант Сергей Трущев, выступающий под псевдонимом PLC, заболел ковидом появилось в социальных сетях артиста 16 июня. Музыкант сообщил, что из-за болезни ему придётся отказаться от концертов в Минске, который должен был состояться 19 июня, и в Санкт-Петербурге на следующий день.

Трущев сообщил, что все концерты перенесены на осень, а все билеты будут действительны.

«Чувствую себя норм, без осложнений. Температура высоко не поднимается, но кашель уже задолбал», — прокомментировал своё состояние артист.

Отметим, в Краснодаре PLC выступал две недели назад. 5 июня концерт состоялся в The Rock Bar. Также 18 июня в Apollo Bar запланирован концерт группы «Модель поведения», там PLC обычно выходит спеть 2-3 песни. Организаторы не смогли сообщить Юга.ру точную информацию о выступлении музыканта.