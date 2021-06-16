Краснодарский артист PLC заболел коронавирусом

Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

16 июня артист PLC сообщил в своих социальных сетях о том, что заболел коронавирусом

Объявление о том, что краснодарский хип-хоп-музыкант Сергей Трущев, выступающий под псевдонимом PLC, заболел ковидом появилось в социальных сетях артиста 16 июня. Музыкант сообщил, что из-за болезни ему придётся отказаться от концертов в Минске, который должен был состояться 19 июня, и в Санкт-Петербурге на следующий день.

Читайте также:

Трущев сообщил, что все концерты перенесены на осень, а все билеты будут действительны.

«Чувствую себя норм, без осложнений. Температура высоко не поднимается, но кашель уже задолбал», — прокомментировал своё состояние артист.

Отметим, в Краснодаре PLC выступал две недели назад. 5 июня концерт состоялся в The Rock Bar. Также 18 июня в Apollo Bar запланирован концерт группы «Модель поведения», там PLC обычно выходит спеть 2-3 песни. Организаторы не смогли сообщить Юга.ру точную информацию о выступлении музыканта.

Читайте также:

Напомним, оперативный штаб Кубани призвал активнее делать прививки от ковида и пригрозил ограничительными мерами, так как начиная с 11 июня в Краснодарском крае стабильно фиксируют больше ста случаев заражения коронавирусом в сутки. Тем временем, в регионах страны ввели ряд ограничительных мер.

Сергей Трущев — краснодарский музыкант, выступающий под псевдонимом PLC. Он начинал музыкальную карьеру в 2003 году как рэп-исполнитель и диджей, на протяжении нескольких лет участвовал в различных музыкальных коллективах. В 2012-м он стал одним из создателей и организатором крупнейшей баттл-лиги в России — Slovo. А в 2018 году Трущев попал на вокальный проект «Песни» на ТНТ, где успешно выступал и дошел до полуфинала.

Вакцинация Концерты Коронавирус Музыка

Новости

Краснодарский артист PLC заболел коронавирусом
Власти Новороссийска решили убрать с набережной ночных музыкантов и аниматоров
Солдат-срочник покончил с собой в воинской части Майкопа — СМИ
Гиагинскому району Адыгеи дополнительно выделили 454 млн рублей на комплексное развитие
В России для людей с инвалидностью запустили горячую линию о финансовых услугах
ПФК «Кубань» представил новый логотип

Лента новостей

Блеск стали и березы из стереотипов
Вчера, 13:18
Блеск стали и березы из стереотипов
Где в Краснодаре найти современную скульптуру
Почему электросамокаты стали проблемой и как ее решить
11 июня, 14:51
Почему электросамокаты стали проблемой и как ее решить
Что говорят власти и пользователи
Фрукты и ягоды прямо под ногами
10 июня, 11:35
Фрукты и ягоды прямо под ногами
Что можно съесть в частном секторе Краснодара

Реклама на портале