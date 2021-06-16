Краснодарский артист PLC заболел коронавирусом
16 июня артист PLC сообщил в своих социальных сетях о том, что заболел коронавирусом
Объявление о том, что краснодарский хип-хоп-музыкант Сергей Трущев, выступающий под псевдонимом PLC, заболел ковидом появилось в социальных сетях артиста 16 июня. Музыкант сообщил, что из-за болезни ему придётся отказаться от концертов в Минске, который должен был состояться 19 июня, и в Санкт-Петербурге на следующий день.
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Трущев сообщил, что все концерты перенесены на осень, а все билеты будут действительны.
«Чувствую себя норм, без осложнений. Температура высоко не поднимается, но кашель уже задолбал», — прокомментировал своё состояние артист.
Отметим, в Краснодаре PLC выступал две недели назад. 5 июня концерт состоялся в The Rock Bar. Также 18 июня в Apollo Bar запланирован концерт группы «Модель поведения», там PLC обычно выходит спеть 2-3 песни. Организаторы не смогли сообщить Юга.ру точную информацию о выступлении музыканта.
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Напомним, оперативный штаб Кубани призвал активнее делать прививки от ковида и пригрозил ограничительными мерами, так как начиная с 11 июня в Краснодарском крае стабильно фиксируют больше ста случаев заражения коронавирусом в сутки. Тем временем, в регионах страны ввели ряд ограничительных мер.
Сергей Трущев — краснодарский музыкант, выступающий под псевдонимом PLC. Он начинал музыкальную карьеру в 2003 году как рэп-исполнитель и диджей, на протяжении нескольких лет участвовал в различных музыкальных коллективах. В 2012-м он стал одним из создателей и организатором крупнейшей баттл-лиги в России — Slovo. А в 2018 году Трущев попал на вокальный проект «Песни» на ТНТ, где успешно выступал и дошел до полуфинала.