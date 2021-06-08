МТС подготовила 4G-сеть к курортному сезону в Лазаревском районе Большого Сочи

По материалам анализа провайдер решил улучшить работу сети в одном из наиболее популярных и доступных для летнего отдыха районов Большого Сочи — Лазаревском. В ряде малонаселенных аулов этого района МТС — единственный оператор, который обеспечивает связью и интернетом местных жителей и туристов.

Компания МТС закрыла белые пятна по пути следования поездов и электричек на участке Краснодар — Лазаревское. Это станции Макопсе, Волконка, Чемитоквадже, Глубокая Щель, Головинка, Нижняя Беранда. Увеличилась скорость 4G-интернета на всей прибрежной территории района, длящейся более 100 км. Впервые сеть появилась в небольшом ауле Калеж с населением до 400 жителей. Как и в близлежащих селениях Хаджико, Мамедова Щель, Алексеевское, только у МТС есть базовые станции в этих населенных пунктах, дающие устойчивый сигнал для голосовой связи и интернета.