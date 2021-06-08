МТС подготовила 4G-сеть к курортному сезону в Лазаревском районе Большого Сочи
Перед курортным сезоном МТС проанализировала данные по туристическим потокам
По материалам анализа провайдер решил улучшить работу сети в одном из наиболее популярных и доступных для летнего отдыха районов Большого Сочи — Лазаревском. В ряде малонаселенных аулов этого района МТС — единственный оператор, который обеспечивает связью и интернетом местных жителей и туристов.
Компания МТС закрыла белые пятна по пути следования поездов и электричек на участке Краснодар — Лазаревское. Это станции Макопсе, Волконка, Чемитоквадже, Глубокая Щель, Головинка, Нижняя Беранда. Увеличилась скорость 4G-интернета на всей прибрежной территории района, длящейся более 100 км. Впервые сеть появилась в небольшом ауле Калеж с населением до 400 жителей. Как и в близлежащих селениях Хаджико, Мамедова Щель, Алексеевское, только у МТС есть базовые станции в этих населенных пунктах, дающие устойчивый сигнал для голосовой связи и интернета.
«Лазаревский район сохраняет статус недорогого доступного отдыха на курорте. Накануне нового летнего сезона мы подготовили нашу сеть с точки зрения покрытия и скорости даже там, где отдыхающих обычно немного. Еще именно в Лазаревском районе мы разработали мобильный туристический аудиогид, рассказывающий об истории древнего народа, населявшего когда-то эти земли. С помощью смартфона с интернетом абонент любого оператора может скачать экскурсию «Культурный код Шапсугии» на izi.Travel и совершить бесплатную экскурсию по территории района. Мы рады, что сети, которые мы развиваем для общения, могут быть полезны пользователям еще и для получения новых знаний», — отметил директор МТС в Краснодарском крае Сергей Ласкавый.