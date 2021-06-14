В Краснодарском крае произошла массовая авария, один водитель погиб

14 июня массовая авария случилась около 5 утра между поселком Двубратским и станицей Ладожской в Усть-Лабинском районе

Дежурный получил сообщение от очевидцев, которые сообщили о столкновении трех машин.



«По предварительным данным, на 67-м км трассы «Краснодар-Кропоткин» 20-летний водитель Lada Priora не справился с управлением», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.



По мнению автоинспекторов, водитель не выбрал безопасную скорость движения и столкнулся с попутным Nissan. После удара иномарка выехала на встречную полосу, где врезалась в Volkswagen. По словам очевидцев, после сильного удара автомобиль вспыхнул. Пламя быстро охватило машину, и водитель не успел покинуть ее.