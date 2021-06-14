В Краснодарском крае произошла массовая авария, один водитель погиб

Краснодарский край

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14 июня массовая авария случилась около 5 утра между поселком Двубратским и станицей Ладожской в Усть-Лабинском районе

Дежурный получил сообщение от очевидцев, которые сообщили о столкновении трех машин.

«По предварительным данным, на 67-м км трассы «Краснодар-Кропоткин» 20-летний водитель Lada Priora не справился с управлением», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

По мнению автоинспекторов, водитель не выбрал безопасную скорость движения и столкнулся с попутным Nissan. После удара иномарка выехала на встречную полосу, где врезалась в Volkswagen. По словам очевидцев, после сильного удара автомобиль вспыхнул. Пламя быстро охватило машину, и водитель не успел покинуть ее.

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«В результате ДТП водитель Nissan от полученных травм скончался на месте. Пострадали водитель Volkswagen и четыре его пассажира, среди которых двое детей 3 и 13 лет», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Сотрудники полиции уточнили, что трехлетний ребенок в Volkswagen ехал в специальном детском кресле. У МВД пока нет сведений о том, в каком состоянии водитель Lada Priora. По факту аварии проводится проверка для выяснения обстоятельств.

Аварии Автомобили ДТП Происшествия смерть Усть-Лабинский район

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