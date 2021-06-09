Вечером в Краснодаре без света остались почти 2 тыс. человек

Краснодарский край

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В Краснодаре вечером 8 июня из-за аварии на подстанции без электроэнергии остались почти 2 тыс. человек

В Краснодаре 8 июня в 21:50 произошло отключение электроэнергии из-за аварии на подстанции «ОБД-7», сообщили в 23:00 в телеграм-канале мэрии.

Без света остались жители улиц 1-го Мая, Восточно-Кругликовской, Александровской, Букетной, Мирной, Манежной и Столбовой. На месте аварии работали бригады «НЭСК». Всего авария затронула почти 2 тыс. человек.

В пресс-службе «НЭСК» утром 9 июня порталу Юга.ру уточнили, что авария произошла на «ОБД-107». Специалисты оперативно устранили поломку. В 23:47 электроэнергия вернулась в дома потребителей.

Напомним, еще одна авария произошла в городе 24 мая. Тогда без света остались несколько улиц в центре Краснодара.

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