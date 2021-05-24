Центр Краснодара остался без света из-за аварии

Краснодарский край

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Днем 24 мая в центре Краснодара произошла авария на электросетях

Авария произошла около 14:00. Без света остались жители улиц Мира, Седина, Гудимы, Коммунаров, Гимназической, Орджоникидзе, Ленина, Базовской Дамбы, Комсомольской, Гоголя, Железнодорожной, Суворова, Красноармейской и Привокзальной. Отключение коснулось 3,5 тыс. потребителей.

На месте работают две оперативные бригады. Энергетики запитали уже 1,3 тыс. потребителей. Ожидается, что аварию ликвидируют в ближайшие два-три часа и постепенно включат свет, рассказали порталу Юга.ру в пресс-службе «НЭСК-электросети».

Обновлено: В 15:00 специалисты подключили электроэнергию всем потребителям, сообщили Юга.ру в 15:30 в пресс-службе компании.

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Напомним, в субботу, 22 мая, в Карасунском округе Краснодара из-за аварии несколько улиц остались без света. Электричества не было в школе и жилых домах, остановились трамваи и троллейбусы.

Аварии ЖКХ Краснодар

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