В Краснодаре эвакуировали 50 человек при пожаре в многоэтажке

Краснодарский край

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4 июня в Краснодаре произошел пожар в 16-этажном доме на улице Заполярной

Днем в краснодарских пабликах сообщили о пожаре на улице Заполярной. Очевидцы опубликовали фото и видео с места происшествия.

Спасатели отправились на вызов в 13:08. Спустя девять минут они прибыли на место и установили, что произошел пожар на шестом этаже 16-этажного дома. Площадь возгорания — 50 кв. метров.

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Остановить распространение огня удалось в 13:38. Позже пожарные ликвидировали открытое горение. Полностью потушить огонь смогли в 13:51. При пожаре из многоэтажки эвакуировали 50 человек. Погибших и пострадавших нет.

На вызове работали 35 человек, было задействовано 12 единиц спецтехники, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как писали Юга.ру, вечером 16 мая в Краснодаре загорелась многоэтажка на улице Карякина. При пожаре эвакуировали 55 человек. Спустя два дня загорелась квартира в многоэтажном доме на улице Мусоргского. Спасатели не сразу смогли подъехать к месту ЧП из-за машин.

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