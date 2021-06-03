На Кубани почти на 4 года осудили адвоката, который за 350 тыс. рублей предложил помочь знакомому получить адвокатский статус

Краснодарский край

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В Новороссийске 3 июня адвоката и его помощника признали виновными в покушении на мошенничество

Напомним, весной 2020 года 37-летний Роман Корсуворов и его помощник предложили знакомому помощь в сдаче экзамена для получения адвокатского статуса. Мужчина обещал за 350 тыс. рублей договориться со знакомыми в Краснодарской краевой коллегии адвокатов. Его коллега должен был помочь знакомому в сборе документов.  

Злоумышленники встретились со знакомым, чтобы получить деньги. Из встретили сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю. Корсуворову удалось скрыться, но позже его разыскали.

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Октябрьский районный суд Новороссийска назначил адвокату наказание в виде лишения свободы на 3 года 11 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, 2,5 года он не сможет заниматься адвокатской деятельностью. Его помощника осудили на 3 года 3,5 года лишения свободы условно. Он также не сможет заниматься адвокатской деятельностью на протяжении двух лет, сообщила 3 июня пресс-служба Краснодарского краевого суда.

Ранее Юга.ру писали, что суд дал 7 лет колонии строгого режима экс-полицейскому, который за 300 тыс. рублей разрешил незаконную вырубку леса на Кубани. Также бывший инспектор Росрыболовства получил такой же срок за взятку. А в Краснодаре лишили полномочий экс-председателя суда, у которого нашли в кабинете 2,3 млн рублей.

Взятка Новороссийск Суд ФСБ Юриспруденция

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