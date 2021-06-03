На Кубани почти на 4 года осудили адвоката, который за 350 тыс. рублей предложил помочь знакомому получить адвокатский статус

В Новороссийске 3 июня адвоката и его помощника признали виновными в покушении на мошенничество

Напомним, весной 2020 года 37-летний Роман Корсуворов и его помощник предложили знакомому помощь в сдаче экзамена для получения адвокатского статуса. Мужчина обещал за 350 тыс. рублей договориться со знакомыми в Краснодарской краевой коллегии адвокатов. Его коллега должен был помочь знакомому в сборе документов. Злоумышленники встретились со знакомым, чтобы получить деньги. Из встретили сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю. Корсуворову удалось скрыться, но позже его разыскали.

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