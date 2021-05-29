Сбежавшего заключённого из адыгейской колонии ищут в Краснодаре
В Краснодаре в конце мая распространили ориентировку на беглого преступника из Адыгеи
Информацию о поиске Алексея Браскунова в конце мая распространил УФСИН РФ по Адыгее. В дежурной части учреждения журналисту Юга.ру рассказали, что преступник сбежал из тюрьмы 21 мая.
Мужчина — уроженец Крыма 1992 года рождения. Раньше его неоднократно судили, в исправительную колонию строгого режима Адыгеи его посадили на три года за грабёж. В УФСИНе предупредили, что он может устроить разбой. По их данным, Браскунов находится в Краснодаре.
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Приметы сбежавшего преступника:
Невысокий рост — 185-190 см, спортивное телосложение, тёмно-русые волосы, карие глаза. Одет в синие джинсы, сине-белую футболку и летние тапочки.
У мужчины есть татуировка в виде огня от плеча до локтя на левой руке.
УФСИН РФ по Адыгее просит всех, кто располагает какими-либо данными о местонахождении преступника, сообщить по телефонам дежурной части: