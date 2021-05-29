Сбежавшего заключённого из адыгейской колонии ищут в Краснодаре

В Краснодаре в конце мая распространили ориентировку на беглого преступника из Адыгеи

Информацию о поиске Алексея Браскунова в конце мая распространил УФСИН РФ по Адыгее. В дежурной части учреждения журналисту Юга.ру рассказали, что преступник сбежал из тюрьмы 21 мая.

Мужчина — уроженец Крыма 1992 года рождения. Раньше его неоднократно судили, в исправительную колонию строгого режима Адыгеи его посадили на три года за грабёж. В УФСИНе предупредили, что он может устроить разбой. По их данным, Браскунов находится в Краснодаре.