В Краснодаре эвакуировали посетителей ТРЦ «Галерея». И вот почему

Днем 27 мая в соцсетях сообщили об эвакуации посетителей ТРЦ «Галерея» в Краснодаре

В 13:56 паблик «Типичный Краснодар» со ссылкой на очевидца написал, что в Краснодаре эвакуировали ТРЦ «Галерея». Под постом один из интернет-пользователей сообщил, что находится во второй очереди центра, «здесь все тихо, ходим по магазинам, эвакуации нет».

Местная жительница Ольга в 14:45 рассказала журналисту Юга.ру, что центр работает в штатном режиме, двери открыты, на улице толп уже нет.

Как объяснили порталу Юга.ру в пресс-службе УМВД по Краснодару, в торговом центре проводились пожарные учения. К моменту публикации новости в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю не сообщили подробностей мероприятия.

Ранее в пресс-службе УФСБ по Краснодарскому краю журналисту уточняли, что подобного рода ситуации могут комментировать в ГУ МВД Кубани. Однако там традиционно отказались что-либо рассказывать.