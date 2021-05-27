В Краснодаре эвакуировали посетителей ТРЦ «Галерея». И вот почему
Днем 27 мая в соцсетях сообщили об эвакуации посетителей ТРЦ «Галерея» в Краснодаре
В 13:56 паблик «Типичный Краснодар» со ссылкой на очевидца написал, что в Краснодаре эвакуировали ТРЦ «Галерея». Под постом один из интернет-пользователей сообщил, что находится во второй очереди центра, «здесь все тихо, ходим по магазинам, эвакуации нет».
Местная жительница Ольга в 14:45 рассказала журналисту Юга.ру, что центр работает в штатном режиме, двери открыты, на улице толп уже нет.
Как объяснили порталу Юга.ру в пресс-службе УМВД по Краснодару, в торговом центре проводились пожарные учения. К моменту публикации новости в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю не сообщили подробностей мероприятия.
Ранее в пресс-службе УФСБ по Краснодарскому краю журналисту уточняли, что подобного рода ситуации могут комментировать в ГУ МВД Кубани. Однако там традиционно отказались что-либо рассказывать.
Напомним, днем 24 мая на пульт диспетчеру МЧС поступил сигнал об угрозе взрыва в ТРЦ «ОZ МОЛЛ». Посетителей эвакуировали.