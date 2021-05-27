После гибели 11 человек на очистных сооружениях в Ростовской области уголовное дело завели на главного инженера водоканала

Следственный комитет России 26 мая сообщил, что обвиняемым в гибели 11 человек на очистных сооружениях в Ростовской области стал главный инженер водоканала

Напомним, утром 21 мая в поселке Дмитриадовка произошла авария в помещении насосной станции на очистных сооружениях канализации МУП «Управление «Водоканал» Таганрога. Десять человек погибли на месте, потеряв сознание, еще один человек скончался в больнице. 23 мая в Ростовской области прошли массовые похороны рабочих, писал телеканал «360» .

Следователи установили, что во время замены задвижки технического водопровода произошло разрушение осадка, который скопился за время простоя в месте врезки водопровода в коллектор. Из-за этого в помещение станции лавинообразно поступили сточные воды и аммиачные газы, которые вызвали отравление рабочих.

За безопасность работ на объекте должен был отвечать главный инженер МУП Юрий Поляков. Однако он не проконтролировал и не согласовал план работ, а также не обеспечил сотрудников средствами индивидуальной защиты. Полякова задержали 25 мая и отправили в СИЗО.

26 мая ему предъявили обвинение по ч. 3 ст. 216 УК РФ (Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).