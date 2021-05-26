В Краснодаре отправили в психиатрический стационар мужчину, который следил за школьницей в подъезде

В Краснодарском краевом суде 26 мая сообщили, что мужчину, который преследовал 10-летнюю девочку в подъезде, проверят психиатры

Напомним, 21 мая мужчина попытался зайти в подъезд многоэтажки на улице Промышленной вместе с 10-летней школьницей. Девочка пропустила его вперед, а затем быстро забежала в квартиру. Мужчина же стоял в подъезде и следил за ребенком.

26 мая в пресс-службе Краснодарского краевого суда рассказали, что преследователем оказался 43-летний житель Сочи. Против него возбудили дело по ч. 3 ст. 30 п. «б», ч. 4 ст. 132 УК РФ (Покушение на насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).

Следствие передало в Октябрьский районный суд Краснодара ходатайство о необходимости проверить психическое состояние мужчины. Суд согласился с доводами и поместил подозреваемого в психиатрический стационар. Там ему проведут комплексную психолого-психиатрическую судебную экспертизу.

Если мужчину признают психически здоровым, ему может грозить до 15 лет лишения свободы.