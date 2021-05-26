В Краснодаре отправили в психиатрический стационар мужчину, который следил за школьницей в подъезде

Краснодарский край

Распечатать

В Краснодарском краевом суде 26 мая сообщили, что мужчину, который преследовал 10-летнюю девочку в подъезде, проверят психиатры

Напомним, 21 мая мужчина попытался зайти в подъезд многоэтажки на улице Промышленной вместе с 10-летней школьницей. Девочка пропустила его вперед, а затем быстро забежала в квартиру. Мужчина же стоял в подъезде и следил за ребенком.

Инцидент зафиксировали камеры видеонаблюдения. Правоохранители начали проверку и 24 мая нашли мужчину. СК возбудил уголовное дело.

Читайте также:

26 мая в пресс-службе Краснодарского краевого суда рассказали, что преследователем оказался 43-летний житель Сочи. Против него возбудили дело по ч. 3 ст. 30 п. «б», ч. 4 ст. 132 УК РФ (Покушение на насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).

Следствие передало в Октябрьский районный суд Краснодара ходатайство о необходимости проверить психическое состояние мужчины. Суд согласился с доводами и поместил подозреваемого в психиатрический стационар. Там ему проведут комплексную психолого-психиатрическую судебную экспертизу.

Если мужчину признают психически здоровым, ему может грозить до 15 лет лишения свободы.

Краснодар Преступления против детей Следственный комитет Сочи Суд

Новости

На Кубани появятся новые виды ярмарок
В Краснодаре отправили в психиатрический стационар мужчину, который следил за школьницей в подъезде
В Геленджике к борьбе с электросамокатами подключат полицию
На одной из улиц Краснодара вскрыли четыре машины, разбили стекла и вырвали замки зажигания
На Кубани в ДТП с грузовиком и внедорожником пострадал 3-месячный ребенок
СК снова прекратил расследование дела о пытках током жителей Анапы в отделе МВД. Суд признал решение законным

Лента новостей

Что цветет на Кубани в мае-июне?
19 мая, 07:40
Что цветет на Кубани в мае-июне?
Цветочный шазам Краснодарского края, часть вторая
Носить пластик
24 мая, 15:45
Носить пластик
В «Пятёрочке» появились аксессуары из переработанного PET
Перезагрузка бизнеса и конкуренция в краснодарском общепите
21 мая, 13:42 Партнерский
Перезагрузка бизнеса и конкуренция в краснодарском общепите
Кейс паназиатского стритфуда Tori Ramen

Реклама на портале