На Кубани объявили экстренное предупреждение по непогоде

Краснодарский край

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Во второй половине дня 25 мая в Краснодарском крае резко ухудшится погода

Ранее Юга.ру писали, что 25 мая в регионе могут пройти кратковременные дожди и грозы, в некоторых районах ожидался сильный ливень.

Позже в пресс-службе ГУ МЧС России объявили экстренное предупреждение по непогоде. С полудня и до конца суток 25 мая в регионе (за исключением Сочи) ожидается сильный дождь, ливень с грозой, градом и шквалистым ветром до 20 м/с.

В Мостовском, Лабинском, Курганинском, Отрадненском, Апшеронском и Новокубанском районах возможны подъемы уровня воды в реках. Такая же ситуация может сложиться на реках в Адыгее.

В случае ЧС необходимо связаться со спасателями по телефону 101 с мобильного телефона.

Напомним, до этого на Кубани синоптики ожидали ливни с грозами и смерчи на Черном море на выходных 22‑23 мая.

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