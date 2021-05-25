На Кубани объявили экстренное предупреждение по непогоде

Во второй половине дня 25 мая в Краснодарском крае резко ухудшится погода

Ранее Юга.ру писали, что 25 мая в регионе могут пройти кратковременные дожди и грозы, в некоторых районах ожидался сильный ливень.

Позже в пресс-службе ГУ МЧС России объявили экстренное предупреждение по непогоде. С полудня и до конца суток 25 мая в регионе (за исключением Сочи) ожидается сильный дождь, ливень с грозой, градом и шквалистым ветром до 20 м/с.

В Мостовском, Лабинском, Курганинском, Отрадненском, Апшеронском и Новокубанском районах возможны подъемы уровня воды в реках. Такая же ситуация может сложиться на реках в Адыгее.