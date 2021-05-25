Краснодарцев ждет теплая погода, но зонт лучше не убирать

Метеорологи представили прогноз погоды в Краснодарском крае на 25 мая

Утром в Краснодаре столбики термометров показали 19 °С. Дует умеренный юго-западный ветер, скорость 6 м/с. Днем воздух прогреется до 22 °С, но будет ощущаться как 25 °С, сообщил сервис «Яндекс.Погода». Ветер легкий — 2 м/с, с усилением до 5,9 м/с.

По данным краснодарского гидрометцентра, днем в городе пройдут кратковременный дождь и грозы. Также разнятся данные касательно дневных температур и ветра. Гидрометцентр сообщает, что в Краснодаре будет 21-23 °С, а западный и юго-западный ветер будет дуть со скоростью 4-9 м/с.

В целом по краю 25 мая переменная облачность, местами кратковременный дождь, грозы, туман. В отдельных районах прогнозируются сильные осадки. Столбики термометров покажут 19-24 °С, порывы ветра могут достигнуть до 14 м/с.