В Краснодаре разработали новую систему движения грузовиков по городу

Напомним, в ближайшие два года власти Краснодара хотят реализовать проект «Грузовой каркас» и ограничить движение большегрузов по городу. Проект собираются поделить на пять этапов.

Так, до конца 2021 года планируется ввести запрет на въезд грузовиков в центр Краснодара. Движение автомобилей собираются ограничить в районе улиц Кубанской Набережной, Тургенева, Северной, Володарского, Базовской, Суворова и Индустриальной. Водителям предложат альтернативные улицы для проезда.

Подробнее о том, в каких зонах и на каком этапе введут запрет для грузовиков, можно прочитать здесь.