В Краснодаре разработали новую систему движения грузовиков по городу
Власти Краснодара 24 мая обсудили реализацию проекта «Грузовой каркас»
Напомним, в ближайшие два года власти Краснодара хотят реализовать проект «Грузовой каркас» и ограничить движение большегрузов по городу. Проект собираются поделить на пять этапов.
Так, до конца 2021 года планируется ввести запрет на въезд грузовиков в центр Краснодара. Движение автомобилей собираются ограничить в районе улиц Кубанской Набережной, Тургенева, Северной, Володарского, Базовской, Суворова и Индустриальной. Водителям предложат альтернативные улицы для проезда.
Подробнее о том, в каких зонах и на каком этапе введут запрет для грузовиков, можно прочитать здесь.
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На городской планерке 24 мая чиновники обсудили реализацию проекта. Замглавы Краснодара Артем Доронин объяснил, что к его разработке подтолкнуло большое количество грузового транспорта на дорогах города. Большегрузы наносят ущерб дорожному покрытию, экологии города и создают угрозу ДТП.
Согласно задумке чиновников, в Краснодаре создадут специальные маршруты для грузовиков, в спальных районах и возле частных домов их трафик снизится.
«В рамках разработки данного проекты мы совместно с ГИБДД проанализировали существующую ситуацию с движением грузового транспорта по автомобильным дорогам города. В настоящее время движение грузового транспорта носит неупорядоченный характер», — отметил Доронин.
Адский трафик — что с ним делать:
По словам чиновника, если проект удастся реализовать, на 15% снизится воздействие шума на дома около автомобильных дорог и количество вредных выбросов, а число ДТП с участием большегрузов снизится на 20%.
После введенных ограничений коммунально-бытовое и торговое обслуживание будет осуществляться в Краснодаре как обычно, заверил вице-мэр. Планируется, что фирмы переориентируются на малотоннажный транспорт и распределят перевозки в межпиковые зоны.
Глава Краснодара Евгений Первышов отметил, что это комплексная работа мэрии и ГИБДД, «этот вопрос нужно решать совместно». Доронин уверил, что именно в ГИБДД согласовывают и утверждают схемы будущих маршрутов и вводимых ограничений.