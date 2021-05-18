В центр Краснодара хотят запретить въезд грузовиков к концу года

Краснодарский край

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Депутат городской думы Алексей Бердников 17 мая рассказал о реализации в Краснодаре проекта «Грузовой каркас»

Бердников напомнил в своем инстаграме, что с Тургеневского и Ростовского шоссе в Краснодар выезжают более 8 тыс. грузовых автомобилей в сутки. Ежегодно на ямочный ремонт дорог из городского бюджета уходит свыше 86 млн рублей, а показатели негативного воздействия одного грузовика на улично-дорожную сеть равны трём и более легковушкам.

По данным депутата, в Краснодаре с начала года произошло 21 ДТП с участием грузовых автомобилей, это 10% числа всех аварий в городе, в которых погибли и пострадали люди.

Адский трафик — что с ним делать:

По словам депутата, чтобы снизить количество грузового транспорта в Краснодаре, власти хотят в ближайшие два года реализовать проект «Грузовой каркас». Его предполагается поделить на пять этапов. Первый этап собираются реализовать уже к концу 2021 года.

1 этап реализации проекта «Грузовой каркас»

Движение грузовых автомобилей планируют ограничить в центральной части Краснодара в районе улиц Кубанской Набережной, Тургенева, Северной, Володарского, Базовской, Суворова и Индустриальной.

В качестве альтернативы водителям хотят оставить участок для проезда в районе улиц Калинина, Чкалова, Карасунской, Леваневского, Кузнечной и Буденного, Ломоносова, Промышленной, Базовской, Суворова, Индустриальной.

2 этап проекта

Предполагает ограничение движения грузовых автомобилей в Фестивальном, Юбилейном и Славянском микрорайонах.

3 этап

Движение грузовиков хотят запретить на участке, ограниченном улицами Новороссийской, Ставропольской и Старокубанской, а также в микрорайонах Черемушки и РМЗ (Ремонтно-Механического завода).

4 этап проекта «Грузовой каркас»

Планируется ввести ограничения в микрорайонах Гидростроителей, Новознаменском, Комсомольском, ХБК (Хлопчато-бумажного комбината), поселках Знаменском и Пашковском.

5 этап

Предполагает запрет на въезд грузовиков в северо-восточную часть Краснодара: микрорайоны Музыкальный, Восточно-Кругликовский, Энку (поселок имени Жукова), район 9-го километра, Авиагородок (район авиационного училища) и в поселке Российский.

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