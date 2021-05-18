В центр Краснодара хотят запретить въезд грузовиков к концу года
Депутат городской думы Алексей Бердников 17 мая рассказал о реализации в Краснодаре проекта «Грузовой каркас»
Бердников напомнил в своем инстаграме, что с Тургеневского и Ростовского шоссе в Краснодар выезжают более 8 тыс. грузовых автомобилей в сутки. Ежегодно на ямочный ремонт дорог из городского бюджета уходит свыше 86 млн рублей, а показатели негативного воздействия одного грузовика на улично-дорожную сеть равны трём и более легковушкам.
По данным депутата, в Краснодаре с начала года произошло 21 ДТП с участием грузовых автомобилей, это 10% числа всех аварий в городе, в которых погибли и пострадали люди.
Адский трафик — что с ним делать:
По словам депутата, чтобы снизить количество грузового транспорта в Краснодаре, власти хотят в ближайшие два года реализовать проект «Грузовой каркас». Его предполагается поделить на пять этапов. Первый этап собираются реализовать уже к концу 2021 года.
1 этап реализации проекта «Грузовой каркас»
Движение грузовых автомобилей планируют ограничить в центральной части Краснодара в районе улиц Кубанской Набережной, Тургенева, Северной, Володарского, Базовской, Суворова и Индустриальной.
В качестве альтернативы водителям хотят оставить участок для проезда в районе улиц Калинина, Чкалова, Карасунской, Леваневского, Кузнечной и Буденного, Ломоносова, Промышленной, Базовской, Суворова, Индустриальной.
2 этап проекта
Предполагает ограничение движения грузовых автомобилей в Фестивальном, Юбилейном и Славянском микрорайонах.
3 этап
Движение грузовиков хотят запретить на участке, ограниченном улицами Новороссийской, Ставропольской и Старокубанской, а также в микрорайонах Черемушки и РМЗ (Ремонтно-Механического завода).
4 этап проекта «Грузовой каркас»
Планируется ввести ограничения в микрорайонах Гидростроителей, Новознаменском, Комсомольском, ХБК (Хлопчато-бумажного комбината), поселках Знаменском и Пашковском.
5 этап
Предполагает запрет на въезд грузовиков в северо-восточную часть Краснодара: микрорайоны Музыкальный, Восточно-Кругликовский, Энку (поселок имени Жукова), район 9-го километра, Авиагородок (район авиационного училища) и в поселке Российский.