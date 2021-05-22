В Краснодаре из-за аварии несколько улиц остались без света

Краснодарский край

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22 мая в Карасунском округе Краснодара не было электричества в школе и жилых домах, остановились трамваи и троллейбусы

Авария затронула Пашковский район, где, как сообщили в телеграм-канале мэрии, «произошло технологическое нарушение на высоковольтном оборудовании. Энергетики запитали потребителей по ремонтной схеме электроснабжения».

Из-за отсутствия электричества на одной из подстанций с 10 до 10:30 остановились трамваи и троллейбусы. По контактной сети напряжение было подано от других подстанций, движение транспорта возобновилось.

Сайт «Россия: Кубань» сообщил об отключении света в школе № 58 во время последнего звонка. Линейку удалось продолжить, запустив питание от дизельного генератора.

Прошлым летом из-за аварий на энергосетях без света оставалось около 40 тыс. краснодарцев:

В пресс-службе «НЭСК-электросети» порталу Юга.ру сообщили о том, что электроснабжение на ул. Братской, Заречной, Мачуги, Фадеева, Бершанской восстановили к 11:30.

Как сообщали Юга.ру, 5 мая в Краснодаре произошла крупная авария на энергосетях, из-за чего с 20:25 до полуночи без света остались жители улиц Ставропольской, Старокубанской, Селезнёва, Алтайской, Сормовской и Стасова.

Аварии Общественный транспорт Россети Кубань Школа Энергетика

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