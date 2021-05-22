В Краснодаре из-за аварии несколько улиц остались без света

22 мая в Карасунском округе Краснодара не было электричества в школе и жилых домах, остановились трамваи и троллейбусы

Авария затронула Пашковский район, где, как сообщили в телеграм-канале мэрии, «произошло технологическое нарушение на высоковольтном оборудовании. Энергетики запитали потребителей по ремонтной схеме электроснабжения».



Из-за отсутствия электричества на одной из подстанций с 10 до 10:30 остановились трамваи и троллейбусы. По контактной сети напряжение было подано от других подстанций, движение транспорта возобновилось.



Сайт «Россия: Кубань» сообщил об отключении света в школе № 58 во время последнего звонка. Линейку удалось продолжить, запустив питание от дизельного генератора.

Прошлым летом из-за аварий на энергосетях без света оставалось около 40 тыс. краснодарцев: После этого мэр раскритиковал НЭСК и предложил сделать компанию государственной