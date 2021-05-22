Синоптики ожидают ливни с грозами на Кубани и смерчи на Черном море

Краснодарский край

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Выходные 22-23 мая в Краснодарском крае будут с дождями и сильным ветром

Краснодарский гидрометцентр сообщил, что в эти дни на побережье от Анапы до Магри вероятны смерчи. Поэтому при усилении ветра МЧС РФ рекомендует оставаться в помещениях, не стоять под электропроводами и покидать транспорт, если ветер застал вас в нем.

Со второй половины 22 мая и до полудня 23 мая в регионе прогнозируют сильный дождь, ливень с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20 м/с.

На малых реках и водотоках юго-западных притоков бассейна Кубани (в районе Горячего Ключа), в юго-восточном бассейне Кубани (Мостовской, Лабинский, Курганинский, Отрадненский, Апшеронский, Новокубанский, Кавказский районы) и на реках Черноморского побережья (Туапсинский район) вода поднимется местами выше неблагоприятных отметок.

Как сообщали Юга.ру, в разных районах края воздух прогреется до 29 °С и не опустится ниже 21 °С.

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