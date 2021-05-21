В Майкопе девочка выпала с вращающегося аттракциона и получила травмы

Адыгея

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СК Адыгеи 21 мая сообщил о возбуждении уголовного дела против сотрудника одного из аттракционов в горпарке Майкопа, который не проверил ремни безопасности

Инцидент произошел в марте этого года в городском парке Майкопа. При посадке 14-летней девочки на аттракцион «Сатурн» контролер не провел инструктаж и не проверил надежность застегнутого ремня безопасности.

Из-за этого во время вращения аттракциона ремень раскрылся, а девочка выпала с качели и получила травмы, повлекшие тяжкий вред здоровью.

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После проведения доследственной проверки следственный отдел Майкопа возбудил против контролера уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося, расследование продолжается, сообщили 21 мая в пресс-службе СУ СК РФ по Адыгее.

Как писали Юга.ру, в Геленджике ребенок пострадал во время катания на аттракционе «Шейкер», в парке на Ставрополье аттракцион работал с трещиной в каркасе, из-за чего пострадал подросток, в Новороссийске ребенка ударило током на аттракционе, в Тимашевске из-за резкой остановки аттракциона пострадали два человека.

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В Майкопе девочка выпала с вращающегося аттракциона и получила травмы
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