В Майкопе девочка выпала с вращающегося аттракциона и получила травмы

СК Адыгеи 21 мая сообщил о возбуждении уголовного дела против сотрудника одного из аттракционов в горпарке Майкопа, который не проверил ремни безопасности

Инцидент произошел в марте этого года в городском парке Майкопа. При посадке 14-летней девочки на аттракцион «Сатурн» контролер не провел инструктаж и не проверил надежность застегнутого ремня безопасности.

Из-за этого во время вращения аттракциона ремень раскрылся, а девочка выпала с качели и получила травмы, повлекшие тяжкий вред здоровью.