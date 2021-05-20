На Кубани полицейские избили казака во время одиночного пикета

«Комитет против пыток» 19 мая обратился в СК с заявлением об избиении полицейскими жителя станицы Каневской, который стоял в одиночном пикете

Народный артист России Дмитрий Назаров 5 мая продекламировал в инстаграме стихотворение, посвященное параду Победы. «Зачем в барьерах вся Россия? Зачем оттачивать парад? Парад чего? Парад бессилия? [...] Росгвардия и автозаки замкнут бессмысленный парад», — прочитал с выражением артист.

9 мая на площадь в центре станицы Каневской местный житель Григорий Русин вышел на одиночный пикет. Он был одет в казачью форму, а в руках держал плакат с отрывком из стихотворения Назарова. К Русину подошли полицейские, повалили на землю и избили. Фотографии произошедшего появились в телеграм-канале «КошикSliv».

12 мая Русин обратился в правозащитную организацию «Комитет против пыток» за юридической помощью и рассказал подробности случившегося. По его словам, как только он поднял плакат, к нему подошли полицейские и казаки. «Ко мне сначала подошли казаки и начали поддевать, говорили, зачем я порчу праздник, как мне не стыдно. Потом они перешли на оскорбления. Один из них обозвал меня проституткой. Все это время полицейские находились рядом и никаких мер не предпринимали», — рассказал Григорий. Полицейские предложили пройти мужчине в отдел, но тот отказался. Постояв немного в пикете, Русин решил сфотографироваться, свернул плакат и передал телефон своему знакомому.

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«Я вернулся на место, развернул плакат, и в какой-то момент я упал на землю. Каким образом меня кинули на землю, я не понял, — заявил Григорий Русин. — После этого я почувствовал сильную боль в правой руке, понял, что мне кто-то выкручивает палец. Я думал, что полицейские наденут мне наручники, поднимут за руки и поведут. Но этого не произошло. Меня толкали, давили, возможно, сидели на мне. Я чувствовал жуткую боль в правой руке. По мне как будто топтались».

Когда Русин поднялся, он обнаружил, что его папаха оказалась в руках одного из полицейских. Он пытался выхватить ее, а полицейские дразнили и смеялись над мужчиной. Позже его оставили в покое. В тот же день мужчина обратился в районную больницу, где врач диагностировал у него ушиб правой кисти. Также в медучреждение приехали полицейские. Русин проследовал с ними в отдел и рассказал дознавателю о произошедшем. 12 мая судебно-медицинское освидетельствование выявило у мужчины ссадины в области шеи и нижних конечностей, отек мягких тканей, кровоподтек в области правой кисти, кровоизлияние в области грудной клетки.

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19 мая юристы «Комитета против пыток» обратились в интересах Русина в СК с сообщением о преступлении, рассказали порталу Юга.ру в пресс-службе организации. «Трудно объяснить, чем руководствовались сотрудники полиции, применяя физическую силу к человеку, стоящему в одиночном пикете и не совершающему ничего противозаконного. Надеюсь, следователи оперативно разберутся в произошедшем и вынесут законное решение. Мы, в свою очередь, приступили к проведению собственного общественного расследования», — подчеркнула юрист организации Анна Коцарева.