В Краснодаре высадят более 400 тысяч цветов-однолетников
Цветы в Краснодаре продолжат высаживать до середины июня
Цветы уже высадили в сквере Пограничников, у памятника «Жертвам фашизма» по улице Воронежской и «Воину-освободителю» по улице Постовой, а также на клумбах, в парках, скверах, автомобильных развязках и въездных маршрутах, сообщили 19 мая в пресс-службе мэрии Краснодара.
Всего в этом году в краевой столице появится 400 тыс. однолетников на 79 объектах. Работы планировали начать раньше, но из-за холодной весны цветы не раскрыли бутоны. Директор Центра озеленения и экологии Евгений Вечерка расчитывает, что высадку закончат к середине июня.
В городе будут цвети карантус, ипомея, колеус, петуния, тагетес, георгина, канна и бальзамин.
Как писали Юга.ру, о причине, по которой весной на клумбах Краснодара не было цветов, в начале мая рассказал мэр города Евгений Первышов. Он объяснил, что это произошло из-за затяжной зимы и холодной вены.