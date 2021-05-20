В Краснодаре высадят более 400 тысяч цветов-однолетников

Цветы в Краснодаре продолжат высаживать до середины июня

Цветы уже высадили в сквере Пограничников, у памятника «Жертвам фашизма» по улице Воронежской и «Воину-освободителю» по улице Постовой, а также на клумбах, в парках, скверах, автомобильных развязках и въездных маршрутах, сообщили 19 мая в пресс-службе мэрии Краснодара.

Всего в этом году в краевой столице появится 400 тыс. однолетников на 79 объектах. Работы планировали начать раньше, но из-за холодной весны цветы не раскрыли бутоны. Директор Центра озеленения и экологии Евгений Вечерка расчитывает, что высадку закончат к середине июня.

В городе будут цвети карантус, ипомея, колеус, петуния, тагетес, георгина, канна и бальзамин.