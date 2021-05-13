В Краснодаре таксист протаранил ворота школы и повредил 4 машины

Краснодарский край

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В Краснодаре рано утром 13 мая водитель «Яндекс.Такси» снес ограду школы и врезался в несколько автомобилей

Инцидент произошел в ЖК «Казанский» на улице Марины Цветаевой. Телеграм-канал «Западный обход Краснодар» опубликовал видео, на котором видно, как автомобиль разгоняется и сносит ворота школы, а потом ездит по ее территории.

По данным УМВД Краснодара, около 5:00 дежурному поступило сообщение о том, что на улице Марины Цветаевой были повреждены четыре машины. Прибывшие на место сотрудники ДПС задержали 35-летнего водителя службы такси, который врезался в припаркованные автомобили.

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По внешним признакам мужчина был пьян, при этом он отказался от медосвидетельствования. В полиции установили, что ранее водителя уже привлекали к административной ответственности за отказ проходить освидетельствование на состояние опьянения, сообщил порталу Юга.ру руководитель пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

Так, по факту повторного управления автомобилем с признаками опьянения в полиции назначили проверку по ст. 264.1 УК РФ (Нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию), предусматривающей до двух лет лишения свободы.

Кроме того, проводится проверка по факту повреждения припаркованных машин и «наезда на забор школы, расположенной рядом».

Юга.ру регулярно пишут о происшествиях с участием водителей такси. Так, в марте в краевом центре водитель службы такси кидался на людей и угрожал им ножом. А в апреле краснодарский таксист оскорбил пассажирку и плюнул ей в лицо.

Автомобили ДТП Краснодар Такси Школа

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