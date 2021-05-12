Центр занятости Краснодара во время пандемии выплатил безработным заниженные пособия

Прокуратура Кубани 11 мая рассказала о нарушениях в работе Центра занятости населения (ЦЗН) Краснодара в 2020 году

Жители Краснодара пожаловались в прокуратуру на работу Центра занятости наседения. Ведомство провело проверку, которая показала, что сотрудники ЦЗН в 2020 году платили гражданам заниженные пособия по безработице. В результате 23 человека не получили положенные им выплаты на общую сумму 50 тыс. рублей.

«Такой безработицы не было с 1996 года»:

К апрелю 2021 года прокуратура Кубани установила, что в Центре занятости не рассмотрели в срок более 280 обращений граждан по поводу поиска работы, постановки на учет в качестве безработных или из-за долгов по социальным выплатам. В связи с этим в отношении руководителя ЦЗН возбудили дело об административном правонарушении по ст. 5.59 КоАП РФ (Нарушение порядка рассмотрения обращений граждан).

Кроме того, выяснилось, что сотрудники центра не выдавали направления на работу гражданам, которые обратились за помощью в трудоустройстве. А должностные лица намеренно не предлагали получить дополнительное профессиональное образование или поучаствовать в общественных работах.

По выявленным нарушениям прокуратура Краснодара внесла представление исполняющему обязанности руководителя Центра занятости. Также организацию обязали изменить размер и срок пособия для нескольких граждан, сообщила 11 мая пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Ранее Юга.ру писали, что к концу 2020 года число безработных в Краснодаре из-за пандемии выросло в 23 раза.