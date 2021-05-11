В Сочи прогнозируют смерчи над Чёрным морем
В мэрии Сочи 11 мая рассказали о возможности формирования смерчей над морем
Напомним, на Кубани действуют два экстренных предупреждения: по ливням с градом и по заморозкам. В целом, 11 мая в регионе будет холодная и дождливая погода, в некоторых районах прогнозируется целый комплекс неблагоприятных метеорологических явлений.
В Сочи на участке от микрорайона Магри до села Весёлое есть опасность формирования смерчей. Атмосферные вихри могут возникнуть в течение дня, а также утром 12 мая.
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Городские службы курорта перевели в режим повышенной готовности. Спасатели рекомендовали жителям и гостям Сочи быть осторожными и отказаться от отдыха у воды, сообщили 11 мая в пресс-службе города-курорта.
В случае ЧС следует звонить с мобильных телефонов по номеру 112.
Ранее синоптики сообщали об опасности формирования смерчей над Чёрным морем 9 и 10 мая. Тогда штормовое предупреждение действовало на участке от Адлера до Анапы.