В Сочи прогнозируют смерчи над Чёрным морем

В мэрии Сочи 11 мая рассказали о возможности формирования смерчей над морем

Напомним, на Кубани действуют два экстренных предупреждения: по ливням с градом и по заморозкам . В целом, 11 мая в регионе будет холодная и дождливая погода, в некоторых районах прогнозируется целый комплекс неблагоприятных метеорологических явлений.

В Сочи на участке от микрорайона Магри до села Весёлое есть опасность формирования смерчей. Атмосферные вихри могут возникнуть в течение дня, а также утром 12 мая.

Городские службы курорта перевели в режим повышенной готовности. Спасатели рекомендовали жителям и гостям Сочи быть осторожными и отказаться от отдыха у воды, сообщили 11 мая в пресс-службе города-курорта.

В случае ЧС следует звонить с мобильных телефонов по номеру 112.