В Сочи прогнозируют смерчи над Чёрным морем

Краснодарский край

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В мэрии Сочи 11 мая рассказали о возможности формирования смерчей над морем

Напомним, на Кубани действуют два экстренных предупреждения: по ливням с градом и по заморозкам. В целом, 11 мая в регионе будет холодная и дождливая погода, в некоторых районах прогнозируется целый комплекс неблагоприятных метеорологических явлений.

В Сочи на участке от микрорайона Магри до села Весёлое есть опасность формирования смерчей. Атмосферные вихри могут возникнуть в течение дня, а также утром 12 мая.

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Городские службы курорта перевели в режим повышенной готовности. Спасатели рекомендовали жителям и гостям Сочи быть осторожными и отказаться от отдыха у воды, сообщили 11 мая в пресс-службе города-курорта.

В случае ЧС следует звонить с мобильных телефонов по номеру 112.

Ранее синоптики сообщали об опасности формирования смерчей над Чёрным морем 9 и 10 мая. Тогда штормовое предупреждение действовало на участке от Адлера до Анапы.

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