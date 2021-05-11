В Сочи сгорел частный дом

Карачаево-Черкесия

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Вечером 10 мая в сочинском поселке Кудепста загорелся частный дом

Информация о пожаре в частном доме по улице Дарвина поступила диспетчеру в 20:17. Спустя 10 минут на место вызова прибыли подразделения сочинского пожарно-спасательного гарнизона.

Пожарные установили, что горит жилой дом, огонь распространился на площади 100 кв. метров. В 20:32 удалось локализовать пожар, а в 20:37 — ликвидировать открытое горение. Полностью потушили огонь в 20:45.

В тушении участвовали 8 человек и 3 спецмашины, сообщили 10 мая в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Отметим, по данным паблика «ЧП Сочи» в доме была пекарня, где готовили шаурму на продажу.

Напомним, днем 6 мая в Сочи сгорел четырехэтажный недострой, а утром 22 апреля в сочинском поселке Молдовка сгорел двухэтажный дом.

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