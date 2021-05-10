В Сочи нашли висящее на заборе санатория тело мужчины

В Сочи 9 мая очевидцы обнаружили тело мужчины, повешенного на заборе одного из санаториев

Сообщение об инциденте появилось в телеграм-канале «ЧП Сочи». Тело мужчины, повешенного на заборе санатория, 9 мая обнаружили прохожие на улице Калинина в Адлерском районе Сочи. На место вызвали сотрудников полиции.

Портал Юга.ру 10 мая связался со старшим помощником СУ СК РФ по Краснодарскому краю Натальей Трифановой, чтобы выяснить причины произошедшего. В ведомстве пояснили, что обстоятельства станут известны после проведения экспертиз.

«По факту проводят проверку. Следователи устанавливают обстоятельства случившегося», — подчеркнули в СК Кубани.

Ранее Юга.ру писали, что следователи разбирались в причинах смертельного падения с высоты 20 этажа девушки в Анапе.