В Геленджике произошел крупный лесной пожар

Сообщение о возгорании лесной подстилки в Кабардинском участковом лесничестве Геленджикского лесничества поступило спасателям в 18:05. Пламенем охватило территорию 0,01 га.

На место выехали 13 сотрудников МЧС человек и 4 спецмашины. В 19:30 им удалось локализовать пожар, площадь которого к тому времени достигла 500 кв. метров. К 21:00 огонь был полностью потушен, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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