Мэр Краснодара рассказал свой любимый рецепт шашлыка
Мэр Краснодара Евгений Первышов 28 апреля в прямом эфире на радио поделился собственным рецептом шашлыка
Мэр Краснодара Евгений Первышов 28 апреля в прямом эфире радио «КП»-Краснодар» поделился собственным рецептом шашлыка. Глава города рассказал, что ценит это мясное блюдо из свинины и баранины.
«Чтобы приготовить шашлык, необходимо крупно порезать куски свинины, много зелени и лука. Но соль лучше не класть», — сказал глава города.
А баранину Первышов посоветовал замариновать в кисломолочных продуктах. Например, хорошо подойдет кефир.
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