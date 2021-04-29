Мэр Краснодара рассказал свой любимый рецепт шашлыка

Краснодарский край

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Мэр Краснодара Евгений Первышов 28 апреля в прямом эфире на радио поделился собственным рецептом шашлыка

Мэр Краснодара Евгений Первышов 28 апреля в прямом эфире радио «КП»-Краснодар» поделился собственным рецептом шашлыка. Глава города рассказал, что ценит это мясное блюдо из свинины и баранины.

«Чтобы приготовить шашлык, необходимо крупно порезать куски свинины, много зелени и лука. Но соль лучше не класть», — сказал глава города.

А баранину Первышов посоветовал замариновать в кисломолочных продуктах. Например, хорошо подойдет кефир.

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1 Мая Евгений Первышов Кулинария

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