В Краснодаре горит дом на улице Красной

Краснодарский край

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В центре Краснодара ночью 14 марта произошел крупный пожар

Около 1:25 очевидец сообщил порталу Юга.ру, что на улице Красной возле пересечения с Горького горит дом. На фото с места происшествия видно, что огнем охватило двухэтажное зание. На месте работают пожарные.

Редакции портала Юга.ру не удалось оперативно получить комментарий в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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Ранее Юга.ру рассказывали, что 7 марта из-за пожара из жилых бараков на улице Горького эвакуировали 15 человек, а 9 марта на улице Калинина сгорел жилой дом.

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