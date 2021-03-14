В Краснодаре горит дом на улице Красной
В центре Краснодара ночью 14 марта произошел крупный пожар
Около 1:25 очевидец сообщил порталу Юга.ру, что на улице Красной возле пересечения с Горького горит дом. На фото с места происшествия видно, что огнем охватило двухэтажное зание. На месте работают пожарные.
Редакции портала Юга.ру не удалось оперативно получить комментарий в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
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