Власти Краснодара рассказали о плане благоустройства Славянского микрорайона в 2021 году
9 сентября администрация Краснодара объяснила, какие работы хотят провести в Славянском микрорайоне в 2021 году
В 2021 году планируют реконструировать территорию сквера Толстого, который находится в границах улиц Славянской, Льва Толстого, 3-й Линии и 4-й Линии. Также сквер хотят дополнительно озеленить, сформировать там площадку для летнего кинотеатра и новые аллеи, сделать детские и спортивные зоны.
Кроме того, власти собираются отремонтировать Центр культуры Прикубанского округа, который расположен на Славянской, 28. Специалисты планируют обновить фасад, фойе и систему вентиляции.
Также в мэрии напомнили, что до 20 ноября в Западное трамвайное депо, находящееся в Славянском микрорайоне, должны доставить 35 новых трамваев.
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Предполагается, что обновление коснется и дорог. В 2021 году в микрорайоне собираются отремонтировать более 5 км дорожных сетей. Среди них участки улицы Виноградной, Сочинской, Славянской, Азовской, Доватора, Баумана.
В департаменте транспорта и дорожного хозяйства отметили, что разрабатывают возможность альтернативного маршрута между Славянским и Фестивальным микрорайоном. Для этого предлагается проложить автодорогу на недостающих участках улицы Круговой — от Стахановской до Тургенева и от дома № 6 по Круговой до 3-й Линии, а также по 3-й Линии от Круговой до 4-й Линии.