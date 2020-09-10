Власти Краснодара рассказали о плане благоустройства Славянского микрорайона в 2021 году

9 сентября администрация Краснодара объяснила, какие работы хотят провести в Славянском микрорайоне в 2021 году

В 2021 году планируют реконструировать территорию сквера Толстого, который находится в границах улиц Славянской, Льва Толстого, 3-й Линии и 4-й Линии. Также сквер хотят дополнительно озеленить, сформировать там площадку для летнего кинотеатра и новые аллеи, сделать детские и спортивные зоны.

Кроме того, власти собираются отремонтировать Центр культуры Прикубанского округа, который расположен на Славянской, 28. Специалисты планируют обновить фасад, фойе и систему вентиляции.

Также в мэрии напомнили, что до 20 ноября в Западное трамвайное депо, находящееся в Славянском микрорайоне, должны доставить 35 новых трамваев.