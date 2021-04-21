На Кубани осудили военного, который заступился за девушку и избил ее обидчика
20 апреля суд вынес приговор военнослужащему из Новороссийска, который подрался из-за девушки
Конфликт произошел 29 октября 2020 года на парковке в новороссийском поселке Цемдолина. Следствие установило, что между военнослужащим и другим мужчиной началась словесная перепалка из-за того, что последний грубо обращался со знакомой девушкой рядового. Спор перешел в драку, во время которой военный ударил оппонента ногой в живот. Потерпевший получил закрытую тупую травму живота, что нанесло тяжкий вред его здоровью.
Суд признал военнослужащего виновным по ч. 1 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Его приговорили к году лишения свободы в колонии-поселении, сообщили 20 апреля в пресс-службе Военного СУ СК России по Южному военному округу.
Ранее Юга.ру писали, что в феврале военного осудили в Крымском районе. Тогда по его вине в ДТП погиб человек. А в середине апреля суд вынес приговор офицеру, который попал в аварию и сбежал с места происшествия, бросив умирать свою пассажирку. Во время расследования он менял показания — говорил, что на него напали и что в аварии виновата сама пассажирка.