На Кубани осудили военного, который заступился за девушку и избил ее обидчика

Конфликт произошел 29 октября 2020 года на парковке в новороссийском поселке Цемдолина. Следствие установило, что между военнослужащим и другим мужчиной началась словесная перепалка из-за того, что последний грубо обращался со знакомой девушкой рядового. Спор перешел в драку, во время которой военный ударил оппонента ногой в живот. Потерпевший получил закрытую тупую травму живота, что нанесло тяжкий вред его здоровью.

Суд признал военнослужащего виновным по ч. 1 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Его приговорили к году лишения свободы в колонии-поселении, сообщили 20 апреля в пресс-службе Военного СУ СК России по Южному военному округу.