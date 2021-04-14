В Краснодаре потеплеет до 16 °С

Метеорологи рассказали, какая погода будет во вторник 14 апреля в Краснодарском крае

В 7:30 утра в Краснодаре шел дождь, он не закончится в ближайшие два часа. По данным сервиса «Яндекс.Погода», в городе выпадет 4,76% месячной нормы осадков. Возможен туман. Столбики термометров показали 9 °С — на 8 °С ниже климатической нормы. Слабый юго-западный ветер дует со скоростью 5 м/с.

Днем в краевом центре потеплеет до 14-16 °С. Существенных осадков не прогнозируется. Скорость ветра — 3-8 м/с.