В Краснодаре потеплеет до 16 °С
Метеорологи рассказали, какая погода будет во вторник 14 апреля в Краснодарском крае
В 7:30 утра в Краснодаре шел дождь, он не закончится в ближайшие два часа. По данным сервиса «Яндекс.Погода», в городе выпадет 4,76% месячной нормы осадков. Возможен туман. Столбики термометров показали 9 °С — на 8 °С ниже климатической нормы. Слабый юго-западный ветер дует со скоростью 5 м/с.
Днем в краевом центре потеплеет до 14-16 °С. Существенных осадков не прогнозируется. Скорость ветра — 3-8 м/с.
В Краснодарском крае 14 апреля местами будет туман, а местами — дождь. В горах пройдет дождь с мокрым снегом и возможна гроза. Воздух прогреется до 11-16 °С. Ветер переменных направлений 3-8 м/с.
На Черноморском побережье также ожидается небольшой дождь и 11-16 °С. Восточный ветер будет дуть со скоростью 6-11 м/с, а днем на участке Анапа — Геленджик усилится до 14 м/с.
Напомним, накануне в Краснодаре был туман и 14 °С.