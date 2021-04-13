В Краснодаре будет туман и 14 °С

По данным сервиса «Яндекс.Погода», утром в Краснодаре столбики термометров показали 8 °С, что на 7 °С ниже климатической нормы. На улице легкий западный ветер — 3 м/с.

Утром и в первой половине дня возможен туман, предупредили в Краснодарском гидрометцентре. Днем потеплеет до 12-14 °С. Будет переменная облачность и без существенных осадков. Ветер будет дуть со скоростью 3-8 м/с.