В Краснодаре будет туман и 14 °С

Краснодарский край

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Синоптики представили прогноз погоды в Краснодарском крае на 13 апреля

По данным сервиса «Яндекс.Погода», утром в Краснодаре столбики термометров показали 8 °С, что на 7 °С ниже климатической нормы. На улице легкий западный ветер — 3 м/с.

Утром и в первой половине дня возможен туман, предупредили в Краснодарском гидрометцентре. Днем потеплеет до 12-14 °С. Будет переменная облачность и без существенных осадков. Ветер будет дуть со скоростью 3-8 м/с.

В целом по краю возможен туман, местами пройдет небольшой дождь, а в горах прогнозируются осадки с мокрым снегом. В дневные часы воздух прогреется до 11-16 °С. Скорость ветра 3-8 м/с.

На Черноморском побережье синоптики обещают переменную облачность и временами дожди. Температура воздуха днем 10-15 °С. Южный ветер усилится до 6-11 м/с, местами порывы 12-14 м/с.

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Напомним, на прошлой неделе в Краснодаре столбики термометров достигли отметки в 23 °С, а через день похолодало до 4 °С и срывался мокрый снег. В выходные на Кубани было дождливо и прохладно. Рабочая неделя тоже началась с дождей.

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