Каждый округ Краснодара получит по 3 млн рублей на уборку фундамента после сноса самостроев
На совещании в Краснодаре 12 апреля обсудили финансирование благоустройства округов
Глава Краснодара Евгений Первышов рассказал на планерке 12 апреля о дополнительном финансировании благоустройства в округах.
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Из городского бюджета в каждый округ направят по 3 млн рублей. Эти деньги должны пойти только на демонтаж бетонных оснований, которые остаются после сноса незаконных строений. Евгений Первышов указал на проблему — разрушенный фундамент остается длительное время. Расчищать территорию будут силами внутригородских округов.
«Мы можем предусмотреть финансирование на весенне-летний период, чтобы округа могли проводить такие работы. Этот процесс необходимо наладить. Будем просить депутатов, Веру Федоровну Галушко, поддержать решение вопроса. Необходимо наводить на этих территориях порядок, приводить их в надлежащее состояние», — заявил мэр.
Ранее Юга.ру писали, что на сайте администрации Краснодара появился портал, куда горожане могут пожаловаться на ямы на дорогах и отключенные фонари.