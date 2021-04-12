Каждый округ Краснодара получит по 3 млн рублей на уборку фундамента после сноса самостроев

Из городского бюджета в каждый округ направят по 3 млн рублей. Эти деньги должны пойти только на демонтаж бетонных оснований, которые остаются после сноса незаконных строений. Евгений Первышов указал на проблему — разрушенный фундамент остается длительное время. Расчищать территорию будут силами внутригородских округов.

«Мы можем предусмотреть финансирование на весенне-летний период, чтобы округа могли проводить такие работы. Этот процесс необходимо наладить. Будем просить депутатов, Веру Федоровну Галушко, поддержать решение вопроса. Необходимо наводить на этих территориях порядок, приводить их в надлежащее состояние», — заявил мэр.